Informacje o Bellscoin (BELLS) Bellscoin is a Proof of Work blockchain created by BillyM2K, the founder of Dogecoin. It was made eight days before Dogecoin in December 2013. Following Dogecoin's rapid rise to becoming the world's #1 memecoin, interest in Bellscoin declined, and the chain stopped being mined shortly after launch. Over the years, various blockchain enthusiasts attempted to restart Bellscoin, but it wasn't until late 2023 that a relaunch was successful. Oficjalna strona internetowa: https://bellscoin.com/ Biała księga: https://bitcointalk.org/index.php?topic=349695.0 Block Explorer: https://nintondo.io/explorer

Tokenomika i analiza cenowa Bellscoin (BELLS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bellscoin (BELLS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.42M $ 11.42M $ 11.42M Całkowita podaż: $ 61.06M $ 61.06M $ 61.06M Podaż w obiegu: $ 61.06M $ 61.06M $ 61.06M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.42M $ 11.42M $ 11.42M Historyczne maksimum: $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 Historyczne minimum: $ 0.14119229337033853 $ 0.14119229337033853 $ 0.14119229337033853 Aktualna cena: $ 0.187 $ 0.187 $ 0.187 Dowiedz się więcej o cenie Bellscoin (BELLS)

Tokenomika Bellscoin (BELLS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bellscoin (BELLS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BELLS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BELLS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBELLS tokenomikę, poznaj cenę tokena BELLSna żywo!

Jak kupić BELLS Chcesz dodać Bellscoin (BELLS) do swojego portfolio?

Historia ceny Bellscoin (BELLS) Analiza historii ceny BELLS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BELLS już teraz!

Prognoza ceny BELLS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BELLS? Nasza strona z prognozami cen BELLS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BELLS już teraz!

