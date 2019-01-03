Tokenomika BEAM (BEAM) Odkryj kluczowe informacje o BEAM (BEAM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BEAM (BEAM) Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved. Oficjalna strona internetowa: https://www.beam.mw/ Block Explorer: https://explorer.beam.mw/

Tokenomika i analiza cenowa BEAM (BEAM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BEAM (BEAM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.48M $ 3.48M $ 3.48M Całkowita podaż: $ 150.75M $ 150.75M $ 150.75M Podaż w obiegu: $ 150.75M $ 150.75M $ 150.75M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.07M $ 6.07M $ 6.07M Historyczne maksimum: $ 2.0772 $ 2.0772 $ 2.0772 Historyczne minimum: $ 0.018501843100431303 $ 0.018501843100431303 $ 0.018501843100431303 Aktualna cena: $ 0.02308 $ 0.02308 $ 0.02308 Dowiedz się więcej o cenie BEAM (BEAM)

Tokenomika BEAM (BEAM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BEAM (BEAM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BEAM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BEAM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBEAM tokenomikę, poznaj cenę tokena BEAMna żywo!

Jak kupić BEAM Chcesz dodać BEAM (BEAM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BEAM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny BEAM (BEAM) Analiza historii ceny BEAM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BEAM już teraz!

Prognoza ceny BEAM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BEAM? Nasza strona z prognozami cen BEAM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

