Informacje o Beldex (BDX) Beldex is a leading confidential dApp ecosystem consisting of decentralized and confidential applications that include BChat, BelNet, Beldex browser, the Beldex protocol, and the Beldex bridge. The Beldex project is committed to enhancing your confidentiality online. Oficjalna strona internetowa: https://www.beldex.io/ Biała księga: https://beldex.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.beldex.io/

Tokenomika i analiza cenowa Beldex (BDX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Beldex (BDX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 661.99M $ 661.99M $ 661.99M Całkowita podaż: $ 9.94B $ 9.94B $ 9.94B Podaż w obiegu: $ 7.35B $ 7.35B $ 7.35B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 895.55M $ 895.55M $ 895.55M Historyczne maksimum: $ 0.18 $ 0.18 $ 0.18 Historyczne minimum: $ 0.0145953987018 $ 0.0145953987018 $ 0.0145953987018 Aktualna cena: $ 0.09012 $ 0.09012 $ 0.09012 Dowiedz się więcej o cenie Beldex (BDX)

Tokenomika Beldex (BDX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Beldex (BDX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BDX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BDX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBDX tokenomikę, poznaj cenę tokena BDXna żywo!

Historia ceny Beldex (BDX) Analiza historii ceny BDX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BDX już teraz!

Prognoza ceny BDX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BDX? Nasza strona z prognozami cen BDX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BDX już teraz!

