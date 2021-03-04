Tokenomika Big Data Protocol (BDP) Odkryj kluczowe informacje o Big Data Protocol (BDP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA. Oficjalna strona internetowa: https://bigdataprotocol.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf3dcbc6D72a4E1892f7917b7C43b74131Df8480e

Tokenomika i analiza cenowa Big Data Protocol (BDP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Big Data Protocol (BDP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Całkowita podaż: $ 64.92M $ 64.92M $ 64.92M Podaż w obiegu: $ 52.86M $ 52.86M $ 52.86M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Historyczne maksimum: $ 18.033 $ 18.033 $ 18.033 Historyczne minimum: $ 0.01474429158777362 $ 0.01474429158777362 $ 0.01474429158777362 Aktualna cena: $ 0.02616 $ 0.02616 $ 0.02616 Dowiedz się więcej o cenie Big Data Protocol (BDP)

Tokenomika Big Data Protocol (BDP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Big Data Protocol (BDP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BDP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BDP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBDP tokenomikę, poznaj cenę tokena BDPna żywo!

Jak kupić BDP Chcesz dodać Big Data Protocol (BDP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BDP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BDP na MEXC już teraz!

Historia ceny Big Data Protocol (BDP) Analiza historii ceny BDP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BDP już teraz!

Prognoza ceny BDP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BDP? Nasza strona z prognozami cen BDP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BDP już teraz!

