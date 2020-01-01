Tokenomika BILLION DOLLAR CAT (BDC)

Tokenomika BILLION DOLLAR CAT (BDC)

Odkryj kluczowe informacje o BILLION DOLLAR CAT (BDC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o BILLION DOLLAR CAT (BDC)

BILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes.

Oficjalna strona internetowa:
https://billiondollarcat.com/
Biała księga:
https://docs.billiondollarcat.com/billybot/about-billybot
Block Explorer:
https://solscan.io/token/BDCs2xEqzXyRpp9P6uPDnAvERpLKBfzHPEzbe3BfCxDY

Tokenomika i analiza cenowa BILLION DOLLAR CAT (BDC)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BILLION DOLLAR CAT (BDC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 5.07M
Całkowita podaż:
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 1.00B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 5.07M
Historyczne maksimum:
$ 0.15699
Historyczne minimum:
$ 0.003835618529974725
Aktualna cena:
$ 0.005072
Tokenomika BILLION DOLLAR CAT (BDC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki BILLION DOLLAR CAT (BDC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów BDC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów BDC.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBDC tokenomikę, poznaj cenę tokena BDCna żywo!

Jak kupić BDC

Chcesz dodać BILLION DOLLAR CAT (BDC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BDC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny BILLION DOLLAR CAT (BDC)

Analiza historii ceny BDC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny BDC

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BDC? Nasza strona z prognozami cen BDC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.