BILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes. Oficjalna strona internetowa: https://billiondollarcat.com/ Biała księga: https://docs.billiondollarcat.com/billybot/about-billybot Block Explorer: https://solscan.io/token/BDCs2xEqzXyRpp9P6uPDnAvERpLKBfzHPEzbe3BfCxDY

Tokenomika i analiza cenowa BILLION DOLLAR CAT (BDC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BILLION DOLLAR CAT (BDC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.07M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.07M Historyczne maksimum: $ 0.15699 Historyczne minimum: $ 0.003835618529974725 Aktualna cena: $ 0.005072

Tokenomika BILLION DOLLAR CAT (BDC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BILLION DOLLAR CAT (BDC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BDC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BDC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić BDC Chcesz dodać BILLION DOLLAR CAT (BDC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BDC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny BILLION DOLLAR CAT (BDC) Analiza historii ceny BDC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BDC już teraz!

Prognoza ceny BDC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BDC? Nasza strona z prognozami cen BDC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BDC już teraz!

