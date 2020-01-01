Tokenomika bitsCrunch (BCUT) Odkryj kluczowe informacje o bitsCrunch (BCUT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o bitsCrunch (BCUT) AI-enabled Data Analytics & Forensics Protocol. AI-enabled Data Analytics & Forensics Protocol. Oficjalna strona internetowa: https://bitscrunch.com/ Biała księga: https://bitscrunch.com/bitsCrunch_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xBEF26Bd568e421D6708CCA55Ad6e35f8bfA0C406 Kup BCUT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa bitsCrunch (BCUT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla bitsCrunch (BCUT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.42M $ 8.42M $ 8.42M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 575.48M $ 575.48M $ 575.48M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.63M $ 14.63M $ 14.63M Historyczne maksimum: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Historyczne minimum: $ 0.012236695814863556 $ 0.012236695814863556 $ 0.012236695814863556 Aktualna cena: $ 0.01463 $ 0.01463 $ 0.01463 Dowiedz się więcej o cenie bitsCrunch (BCUT)

Tokenomika bitsCrunch (BCUT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki bitsCrunch (BCUT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BCUT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BCUT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBCUT tokenomikę, poznaj cenę tokena BCUTna żywo!

Jak kupić BCUT Chcesz dodać bitsCrunch (BCUT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BCUT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BCUT na MEXC już teraz!

Historia ceny bitsCrunch (BCUT) Analiza historii ceny BCUT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BCUT już teraz!

Prognoza ceny BCUT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BCUT? Nasza strona z prognozami cen BCUT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BCUT już teraz!

