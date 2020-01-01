Tokenomika Blockchain Bets (BCB) Odkryj kluczowe informacje o Blockchain Bets (BCB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Blockchain Bets (BCB) Blockchain Bets ($BCB) is a revolutionary decentralized betting ecosystem offering 100% profit sharing for stakers with a focus on privacy and accessibility, $BCB provides a gasless, KYC-free experience and multichain support, alongside an exceptional online casino. Embrace the future of online gambling with $BCB, where convenience and profit sharing create an unparalleled experience. Oficjalna strona internetowa: https://blockchainbets.app Biała księga: https://blockchainbets.gitbook.io/docs/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2d886570a0da04885bfd6eb48ed8b8ff01a0eb7e

Tokenomika i analiza cenowa Blockchain Bets (BCB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Blockchain Bets (BCB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.16M Historyczne maksimum: $ 0.0648 Historyczne minimum: $ 0.00061258442477132 Aktualna cena: $ 0.001157

Tokenomika Blockchain Bets (BCB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Blockchain Bets (BCB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BCB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BCB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBCB tokenomikę, poznaj cenę tokena BCBna żywo!

Jak kupić BCB Chcesz dodać Blockchain Bets (BCB) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BCB, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Blockchain Bets (BCB) Analiza historii ceny BCB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BCB już teraz!

Prognoza ceny BCB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BCB? Nasza strona z prognozami cen BCB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BCB już teraz!

