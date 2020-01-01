Tokenomika Based Labs (BASEDAI) Odkryj kluczowe informacje o Based Labs (BASEDAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Based Labs (BASEDAI) BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs. Oficjalna strona internetowa: getbased.ai Biała księga: https://arxiv.org/pdf/2403.01008.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x44971abf0251958492fee97da3e5c5ada88b9185 Kup BASEDAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Based Labs (BASEDAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Based Labs (BASEDAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.11M $ 12.11M $ 12.11M Całkowita podaż: $ 35.67M $ 35.67M $ 35.67M Podaż w obiegu: $ 34.60M $ 34.60M $ 34.60M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.48M $ 12.48M $ 12.48M Historyczne maksimum: $ 9.58 $ 9.58 $ 9.58 Historyczne minimum: $ 0.17269680196761764 $ 0.17269680196761764 $ 0.17269680196761764 Aktualna cena: $ 0.35 $ 0.35 $ 0.35 Dowiedz się więcej o cenie Based Labs (BASEDAI)

Tokenomika Based Labs (BASEDAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Based Labs (BASEDAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BASEDAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BASEDAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBASEDAI tokenomikę, poznaj cenę tokena BASEDAIna żywo!

Jak kupić BASEDAI Chcesz dodać Based Labs (BASEDAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BASEDAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BASEDAI na MEXC już teraz!

Historia ceny Based Labs (BASEDAI) Analiza historii ceny BASEDAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BASEDAI już teraz!

Prognoza ceny BASEDAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BASEDAI? Nasza strona z prognozami cen BASEDAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BASEDAI już teraz!

