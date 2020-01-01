Tokenomika Bakery (BAKE) Odkryj kluczowe informacje o Bakery (BAKE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Bakery (BAKE) Bakeryswap is the next iteration of the current Uniswap. It's like Uniswap, but faster and cheaper. In addition to all of the above, liquidity providers will also receive Bake Token rewards from which they can receive a portion of the Bakeryswap transaction fees and can be used to vote as part of Bakeryswap governance. Bakeryswap is the next iteration of the current Uniswap. It's like Uniswap, but faster and cheaper. In addition to all of the above, liquidity providers will also receive Bake Token rewards from which they can receive a portion of the Bakeryswap transaction fees and can be used to vote as part of Bakeryswap governance. Oficjalna strona internetowa: https://www.bakeryswap.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xE02dF9e3e622DeBdD69fb838bB799E3F168902c5 Kup BAKE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Bakery (BAKE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bakery (BAKE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.58M $ 11.58M $ 11.58M Całkowita podaż: $ 289.77M $ 289.77M $ 289.77M Podaż w obiegu: $ 289.77M $ 289.77M $ 289.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.58M $ 11.58M $ 11.58M Historyczne maksimum: $ 8.5 $ 8.5 $ 8.5 Historyczne minimum: $ 0.00756707 $ 0.00756707 $ 0.00756707 Aktualna cena: $ 0.03996 $ 0.03996 $ 0.03996 Dowiedz się więcej o cenie Bakery (BAKE)

Tokenomika Bakery (BAKE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bakery (BAKE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BAKE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BAKE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBAKE tokenomikę, poznaj cenę tokena BAKEna żywo!

Historia ceny Bakery (BAKE) Analiza historii ceny BAKE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BAKE już teraz!

Prognoza ceny BAKE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BAKE? Nasza strona z prognozami cen BAKE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BAKE już teraz!

