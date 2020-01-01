Tokenomika CDARI (BAC) Odkryj kluczowe informacje o CDARI (BAC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o CDARI (BAC) Cdari is a Web3 on-chain marketplace that integrates shopping, entertainment, and rewards, introducing a new economic model that revolutionizes how online shoppers and brands interact and transact. Tokenized Shopping, On-Chain Transactions, Product Verification, DeFi in E-commerce, Data Ownership and Monetization, Web3-Native Ads, AI-Powered Market Analytics. Cdari is a Web3 on-chain marketplace that integrates shopping, entertainment, and rewards, introducing a new economic model that revolutionizes how online shoppers and brands interact and transact. Tokenized Shopping, On-Chain Transactions, Product Verification, DeFi in E-commerce, Data Ownership and Monetization, Web3-Native Ads, AI-Powered Market Analytics. Oficjalna strona internetowa: https://cdari.io/ Biała księga: https://cdari.gitbook.io/bac-whitepaper-1.0/ Block Explorer: https://matchscan.io/token/0xb49ed45d594aB849C46e01eba11C794d955A2EaD Kup BAC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa CDARI (BAC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CDARI (BAC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 31.29M $ 31.29M $ 31.29M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 54.58M $ 54.58M $ 54.58M Historyczne maksimum: $ 21.3146 $ 21.3146 $ 21.3146 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 1.7443 $ 1.7443 $ 1.7443 Dowiedz się więcej o cenie CDARI (BAC)

Tokenomika CDARI (BAC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CDARI (BAC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BAC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BAC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBAC tokenomikę, poznaj cenę tokena BACna żywo!

Jak kupić BAC Chcesz dodać CDARI (BAC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BAC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BAC na MEXC już teraz!

Historia ceny CDARI (BAC) Analiza historii ceny BAC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BAC już teraz!

Prognoza ceny BAC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BAC? Nasza strona z prognozami cen BAC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BAC już teraz!

