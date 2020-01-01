Tokenomika BSquared Network (B2)

Tokenomika BSquared Network (B2)

Odkryj kluczowe informacje o BSquared Network (B2), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o BSquared Network (B2)

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

Oficjalna strona internetowa:
https://www.bsquared.network/
Biała księga:
https://docs.bsquared.network/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x783c3f003f172c6Ac5AC700218a357d2D66Ee2a2

Tokenomika i analiza cenowa BSquared Network (B2)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BSquared Network (B2), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 35.29M
$ 35.29M$ 35.29M
Całkowita podaż:
$ 210.00M
$ 210.00M$ 210.00M
Podaż w obiegu:
$ 46.90M
$ 46.90M$ 46.90M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 158.03M
$ 158.03M$ 158.03M
Historyczne maksimum:
$ 0.9
$ 0.9$ 0.9
Historyczne minimum:
$ 0.3168599590333596
$ 0.3168599590333596$ 0.3168599590333596
Aktualna cena:
$ 0.75252
$ 0.75252$ 0.75252

Tokenomika BSquared Network (B2): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki BSquared Network (B2) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów B2, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów B2.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszB2 tokenomikę, poznaj cenę tokena B2na żywo!

Jak kupić B2

Chcesz dodać BSquared Network (B2) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu B2, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny BSquared Network (B2)

Analiza historii ceny B2 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny B2

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać B2? Nasza strona z prognozami cen B2 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.