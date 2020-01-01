Tokenomika BSquared Network (B2) Odkryj kluczowe informacje o BSquared Network (B2), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BSquared Network (B2) B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products). B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products). Oficjalna strona internetowa: https://www.bsquared.network/ Biała księga: https://docs.bsquared.network/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x783c3f003f172c6Ac5AC700218a357d2D66Ee2a2 Kup B2 teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BSquared Network (B2) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BSquared Network (B2), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 35.29M $ 35.29M $ 35.29M Całkowita podaż: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Podaż w obiegu: $ 46.90M $ 46.90M $ 46.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 158.03M $ 158.03M $ 158.03M Historyczne maksimum: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Historyczne minimum: $ 0.3168599590333596 $ 0.3168599590333596 $ 0.3168599590333596 Aktualna cena: $ 0.75252 $ 0.75252 $ 0.75252 Dowiedz się więcej o cenie BSquared Network (B2)

Tokenomika BSquared Network (B2): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BSquared Network (B2) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów B2, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów B2. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszB2 tokenomikę, poznaj cenę tokena B2na żywo!

Jak kupić B2 Chcesz dodać BSquared Network (B2) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu B2, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować B2 na MEXC już teraz!

Historia ceny BSquared Network (B2) Analiza historii ceny B2 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny B2 już teraz!

Prognoza ceny B2 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać B2? Nasza strona z prognozami cen B2 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena B2 już teraz!

