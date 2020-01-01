Tokenomika AVAV1 (AVAV1) Odkryj kluczowe informacje o AVAV1 (AVAV1), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AVAV1 (AVAV1) The Gateway to Token Inscribe and Trading.Please note that Avavcriptions (AVAV1) on the BEP-20 chain is a project initiated by an individual/independent project party, it is merely the name of the token and not related to any other projects such as the inscription AVAV on the AVAX chain. The Gateway to Token Inscribe and Trading.Please note that Avavcriptions (AVAV1) on the BEP-20 chain is a project initiated by an individual/independent project party, it is merely the name of the token and not related to any other projects such as the inscription AVAV on the AVAX chain. Kup AVAV1 teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AVAV1 (AVAV1) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AVAV1 (AVAV1), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: -- -- -- Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: -- -- -- Dowiedz się więcej o cenie AVAV1 (AVAV1)

Tokenomika AVAV1 (AVAV1): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AVAV1 (AVAV1) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AVAV1, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AVAV1. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAVAV1 tokenomikę, poznaj cenę tokena AVAV1na żywo!

Jak kupić AVAV1 Chcesz dodać AVAV1 (AVAV1) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AVAV1, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AVAV1 na MEXC już teraz!

Historia ceny AVAV1 (AVAV1) Analiza historii ceny AVAV1 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AVAV1 już teraz!

Prognoza ceny AVAV1 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AVAV1? Nasza strona z prognozami cen AVAV1 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AVAV1 już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!