Informacje o AstraAI (ASTRAAI) AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app. AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app. Oficjalna strona internetowa: https://chatastra.ai Biała księga: https://files.chatastra.ai/astra-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0aA8A7D1fB4c64B3b1DcEa9A7ADe81C59C25b95b Kup ASTRAAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AstraAI (ASTRAAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AstraAI (ASTRAAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.80M $ 10.80M $ 10.80M Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.80M $ 10.80M $ 10.80M Historyczne maksimum: $ 4 $ 4 $ 4 Historyczne minimum: $ 0.01784007500161164 $ 0.01784007500161164 $ 0.01784007500161164 Aktualna cena: $ 1.08 $ 1.08 $ 1.08 Dowiedz się więcej o cenie AstraAI (ASTRAAI)

Tokenomika AstraAI (ASTRAAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AstraAI (ASTRAAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ASTRAAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASTRAAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszASTRAAI tokenomikę, poznaj cenę tokena ASTRAAIna żywo!

Jak kupić ASTRAAI Chcesz dodać AstraAI (ASTRAAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ASTRAAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ASTRAAI na MEXC już teraz!

Historia ceny AstraAI (ASTRAAI) Analiza historii ceny ASTRAAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ASTRAAI już teraz!

Prognoza ceny ASTRAAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ASTRAAI? Nasza strona z prognozami cen ASTRAAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ASTRAAI już teraz!

