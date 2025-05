ASTRAAI

AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app.

NazwaASTRAAI

PozycjaNo.912

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.35%

Podaż w obiegu9,033,076.55078945

Maksymalna podaż10,000,000

Całkowita podaż10,000,000

Wskaźnik obrotu0.9033%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum5.236339133268041,2024-03-13

Najniższa cena0.01784007500161164,2023-11-10

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

