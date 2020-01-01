Tokenomika Astra Protocol (ASTRA) Odkryj kluczowe informacje o Astra Protocol (ASTRA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Astra Protocol (ASTRA) Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation. Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation. Oficjalna strona internetowa: https://astraprotocol.com/ Biała księga: https://astraprotocol.box.com/s/3nr5wliismk55tqfqdbyte14n6bxn7ko Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x201332Bd45c8628D814F870bFb584B385A7C351e Kup ASTRA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Astra Protocol (ASTRA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Astra Protocol (ASTRA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Historyczne maksimum: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Historyczne minimum: $ 0.000368237312114063 $ 0.000368237312114063 $ 0.000368237312114063 Aktualna cena: $ 0.0020173 $ 0.0020173 $ 0.0020173 Dowiedz się więcej o cenie Astra Protocol (ASTRA)

Tokenomika Astra Protocol (ASTRA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Astra Protocol (ASTRA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ASTRA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASTRA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszASTRA tokenomikę, poznaj cenę tokena ASTRAna żywo!

Historia ceny Astra Protocol (ASTRA) Analiza historii ceny ASTRA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ASTRA już teraz!

Prognoza ceny ASTRA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ASTRA? Nasza strona z prognozami cen ASTRA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ASTRA już teraz!

