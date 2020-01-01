Tokenomika ARK (ARK) Odkryj kluczowe informacje o ARK (ARK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ARK (ARK) ARK is a cryptocurrency and blockchain-based development platform allowing anyone to create their own fully customizable and interoperable blockchain. Reducing the industry need for Smart Contracts by using custom transactions, logic, and multiple programming languages. ARK is a cryptocurrency and blockchain-based development platform allowing anyone to create their own fully customizable and interoperable blockchain. Reducing the industry need for Smart Contracts by using custom transactions, logic, and multiple programming languages. Oficjalna strona internetowa: http://ark.io/ Biała księga: https://arkscic.com/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://arkscan.io Kup ARK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ARK (ARK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ARK (ARK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 80.13M $ 80.13M $ 80.13M Całkowita podaż: $ 191.52M $ 191.52M $ 191.52M Podaż w obiegu: $ 191.52M $ 191.52M $ 191.52M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 80.13M $ 80.13M $ 80.13M Historyczne maksimum: $ 1.9671 $ 1.9671 $ 1.9671 Historyczne minimum: $ 0.030143199488520622 $ 0.030143199488520622 $ 0.030143199488520622 Aktualna cena: $ 0.4184 $ 0.4184 $ 0.4184 Dowiedz się więcej o cenie ARK (ARK)

Tokenomika ARK (ARK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ARK (ARK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ARK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ARK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszARK tokenomikę, poznaj cenę tokena ARKna żywo!

Historia ceny ARK (ARK) Analiza historii ceny ARK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ARK już teraz!

Prognoza ceny ARK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ARK? Nasza strona z prognozami cen ARK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ARK już teraz!

