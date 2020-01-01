Tokenomika ARK (ARK)

Tokenomika ARK (ARK)

Odkryj kluczowe informacje o ARK (ARK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o ARK (ARK)

ARK is a cryptocurrency and blockchain-based development platform allowing anyone to create their own fully customizable and interoperable blockchain. Reducing the industry need for Smart Contracts by using custom transactions, logic, and multiple programming languages.

Oficjalna strona internetowa:
http://ark.io/
Biała księga:
https://arkscic.com/Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://arkscan.io

Tokenomika i analiza cenowa ARK (ARK)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ARK (ARK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 80.13M
$ 80.13M$ 80.13M
Całkowita podaż:
$ 191.52M
$ 191.52M$ 191.52M
Podaż w obiegu:
$ 191.52M
$ 191.52M$ 191.52M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 80.13M
$ 80.13M$ 80.13M
Historyczne maksimum:
$ 1.9671
$ 1.9671$ 1.9671
Historyczne minimum:
$ 0.030143199488520622
$ 0.030143199488520622$ 0.030143199488520622
Aktualna cena:
$ 0.4184
$ 0.4184$ 0.4184

Tokenomika ARK (ARK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki ARK (ARK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ARK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ARK.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszARK tokenomikę, poznaj cenę tokena ARKna żywo!

Jak kupić ARK

Chcesz dodać ARK (ARK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ARK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny ARK (ARK)

Analiza historii ceny ARK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny ARK

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ARK? Nasza strona z prognozami cen ARK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.