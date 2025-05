ARK

ARK is a cryptocurrency and blockchain-based development platform allowing anyone to create their own fully customizable and interoperable blockchain. Reducing the industry need for Smart Contracts by using custom transactions, logic, and multiple programming languages.

NazwaARK

PozycjaNo.436

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)3.34%

Podaż w obiegu188,995,850

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż188,995,850

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum10.914999961853027,2018-01-09

Najniższa cena0.030143199488520622,2017-03-22

Publiczny blockchainARK

WprowadzenieARK is a cryptocurrency and blockchain-based development platform allowing anyone to create their own fully customizable and interoperable blockchain. Reducing the industry need for Smart Contracts by using custom transactions, logic, and multiple programming languages.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.