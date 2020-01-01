Tokenomika Apertum (APTM)

Tokenomika Apertum (APTM)

Odkryj kluczowe informacje o Apertum (APTM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Apertum (APTM)

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

Oficjalna strona internetowa:
https://apertum.io
Biała księga:
https://apertum.io/apt-whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://explorer.apertum.io

Tokenomika i analiza cenowa Apertum (APTM)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Apertum (APTM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 72.60M
$ 72.60M$ 72.60M
Całkowita podaż:
$ 58.09M
$ 58.09M$ 58.09M
Podaż w obiegu:
$ 57.76M
$ 57.76M$ 57.76M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 2.64B
$ 2.64B$ 2.64B
Historyczne maksimum:
$ 1.969
$ 1.969$ 1.969
Historyczne minimum:
$ 0.7208375990263015
$ 0.7208375990263015$ 0.7208375990263015
Aktualna cena:
$ 1.257
$ 1.257$ 1.257

Tokenomika Apertum (APTM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Apertum (APTM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów APTM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów APTM.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszAPTM tokenomikę, poznaj cenę tokena APTMna żywo!

Jak kupić APTM

Chcesz dodać Apertum (APTM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu APTM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Apertum (APTM)

Analiza historii ceny APTM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny APTM

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać APTM? Nasza strona z prognozami cen APTM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.