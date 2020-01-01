Tokenomika Apertum (APTM) Odkryj kluczowe informacje o Apertum (APTM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Apertum (APTM) APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability. APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability. Oficjalna strona internetowa: https://apertum.io Biała księga: https://apertum.io/apt-whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.apertum.io

Tokenomika i analiza cenowa Apertum (APTM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Apertum (APTM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 72.60M $ 72.60M $ 72.60M Całkowita podaż: $ 58.09M $ 58.09M $ 58.09M Podaż w obiegu: $ 57.76M $ 57.76M $ 57.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.64B $ 2.64B $ 2.64B Historyczne maksimum: $ 1.969 $ 1.969 $ 1.969 Historyczne minimum: $ 0.7208375990263015 $ 0.7208375990263015 $ 0.7208375990263015 Aktualna cena: $ 1.257 $ 1.257 $ 1.257 Dowiedz się więcej o cenie Apertum (APTM)

Tokenomika Apertum (APTM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Apertum (APTM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów APTM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów APTM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAPTM tokenomikę, poznaj cenę tokena APTMna żywo!

Historia ceny Apertum (APTM) Analiza historii ceny APTM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny APTM już teraz!

Prognoza ceny APTM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać APTM? Nasza strona z prognozami cen APTM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena APTM już teraz!

