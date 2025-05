APTM

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

NazwaAPTM

PozycjaNo.1369

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)131.95%

Podaż w obiegu3,899,287

Maksymalna podaż2,100,000,000

Całkowita podaż7,430,696.0332977

Wskaźnik obrotu0.0018%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum1.972488445629584,2025-04-11

Najniższa cena0.7208375990263015,2025-04-24

Publiczny blockchainAPERTUM

