Informacje o AP3X (AP3X) APEX is the native token of the Apex Fusion ecosystem, minted exclusively on the Prime network. It powers transactions, staking, and governance across the interconnected blockchain networks. The supply and inflation rate are managed by Prime validators and a decentralized governance system. The smallest unit of APEX is DFM. When bridging between Cardano-based and EVM-based chains, token amounts are rounded down, with the difference included in the bridging fee. APEX ensures seamless value transfer across the ecosystem while supporting security, liquidity, and network operations. Oficjalna strona internetowa: http://www.apexfusion.org/ Biała księga: https://apexfusion.org/apex-fusion-litepaper Block Explorer: https://apexscan.org/en/ Kup AP3X teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AP3X (AP3X) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AP3X (AP3X), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 286.80M $ 286.80M $ 286.80M Historyczne maksimum: $ 0.2518 $ 0.2518 $ 0.2518 Historyczne minimum: $ 0.09204347318861061 $ 0.09204347318861061 $ 0.09204347318861061 Aktualna cena: $ 0.0956 $ 0.0956 $ 0.0956 Dowiedz się więcej o cenie AP3X (AP3X)

Tokenomika AP3X (AP3X): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AP3X (AP3X) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AP3X, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AP3X. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAP3X tokenomikę, poznaj cenę tokena AP3Xna żywo!

Jak kupić AP3X Chcesz dodać AP3X (AP3X) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AP3X, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AP3X na MEXC już teraz!

Historia ceny AP3X (AP3X) Analiza historii ceny AP3X pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AP3X już teraz!

Prognoza ceny AP3X Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AP3X? Nasza strona z prognozami cen AP3X łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AP3X już teraz!

