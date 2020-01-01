Tokenomika ANyONe Protocol (ANYONE) Odkryj kluczowe informacje o ANyONe Protocol (ANYONE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ANyONe Protocol (ANYONE) Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK. Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK. Oficjalna strona internetowa: https://anyone.io Biała księga: https://docs.anyone.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xFeAc2Eae96899709a43E252B6B92971D32F9C0F9

Tokenomika i analiza cenowa ANyONe Protocol (ANYONE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ANyONe Protocol (ANYONE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 36.85M $ 36.85M $ 36.85M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 97.50M $ 97.50M $ 97.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 37.79M $ 37.79M $ 37.79M Historyczne maksimum: $ 2.365 $ 2.365 $ 2.365 Historyczne minimum: $ 0.22281469458291092 $ 0.22281469458291092 $ 0.22281469458291092 Aktualna cena: $ 0.3779 $ 0.3779 $ 0.3779 Dowiedz się więcej o cenie ANyONe Protocol (ANYONE)

Tokenomika ANyONe Protocol (ANYONE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ANyONe Protocol (ANYONE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ANYONE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ANYONE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszANYONE tokenomikę, poznaj cenę tokena ANYONEna żywo!

Jak kupić ANYONE Chcesz dodać ANyONe Protocol (ANYONE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ANYONE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ANYONE na MEXC już teraz!

Historia ceny ANyONe Protocol (ANYONE) Analiza historii ceny ANYONE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ANYONE już teraz!

Prognoza ceny ANYONE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ANYONE? Nasza strona z prognozami cen ANYONE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ANYONE już teraz!

