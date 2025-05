ANYONE

Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.

NazwaANYONE

PozycjaNo.555

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.29%

Podaż w obiegu97,499,965.5404165

Maksymalna podaż100,000,000

Całkowita podaż100,000,000

Wskaźnik obrotu0.9749%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum2.2902790570354257,2024-12-01

Najniższa cena0.22281469458291092,2025-04-07

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

