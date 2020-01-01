Tokenomika ANTTIME (ANT) Odkryj kluczowe informacje o ANTTIME (ANT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ANTTIME (ANT) ANTTIME is a Web 3.0 project that blends Game-Fi and Social-Fi to build a decentralized ecosystem based on the fair and universal value of time. By rewarding users solely for their time and engagement, ANTTIME promotes accessibility, inclusivity, and sustainable growth for all participants. ANTTIME is a Web 3.0 project that blends Game-Fi and Social-Fi to build a decentralized ecosystem based on the fair and universal value of time. By rewarding users solely for their time and engagement, ANTTIME promotes accessibility, inclusivity, and sustainable growth for all participants. Oficjalna strona internetowa: https://anttime.net/ Biała księga: https://whitepaper.anttime.net/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xFf4A90B8A0C60047a838D64DbC762bdb4cB78394 Kup ANT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ANTTIME (ANT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ANTTIME (ANT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 173.40K $ 173.40K $ 173.40K Historyczne maksimum: $ 1.95299 $ 1.95299 $ 1.95299 Historyczne minimum: $ 0.000008276908536787 $ 0.000008276908536787 $ 0.000008276908536787 Aktualna cena: $ 0.00001734 $ 0.00001734 $ 0.00001734 Dowiedz się więcej o cenie ANTTIME (ANT)

Tokenomika ANTTIME (ANT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ANTTIME (ANT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ANT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ANT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszANT tokenomikę, poznaj cenę tokena ANTna żywo!

Jak kupić ANT Chcesz dodać ANTTIME (ANT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ANT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ANT na MEXC już teraz!

Historia ceny ANTTIME (ANT) Analiza historii ceny ANT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ANT już teraz!

Prognoza ceny ANT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ANT? Nasza strona z prognozami cen ANT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ANT już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!