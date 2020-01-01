Tokenomika Andy (ANDYETH) Odkryj kluczowe informacje o Andy (ANDYETH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Andy (ANDYETH) Andy is a meme coin on Ethereum. Andy is a meme coin on Ethereum. Oficjalna strona internetowa: https://www.boysclubandy.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x68bbed6a47194eff1cf514b50ea91895597fc91e Kup ANDYETH teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Andy (ANDYETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Andy (ANDYETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 42.25M $ 42.25M $ 42.25M Całkowita podaż: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Podaż w obiegu: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 42.25M $ 42.25M $ 42.25M Historyczne maksimum: $ 0.0004053 $ 0.0004053 $ 0.0004053 Historyczne minimum: $ 0.000000011140102223 $ 0.000000011140102223 $ 0.000000011140102223 Aktualna cena: $ 0.00004225 $ 0.00004225 $ 0.00004225 Dowiedz się więcej o cenie Andy (ANDYETH)

Tokenomika Andy (ANDYETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Andy (ANDYETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ANDYETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ANDYETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszANDYETH tokenomikę, poznaj cenę tokena ANDYETHna żywo!

Jak kupić ANDYETH Chcesz dodać Andy (ANDYETH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ANDYETH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ANDYETH na MEXC już teraz!

Historia ceny Andy (ANDYETH) Analiza historii ceny ANDYETH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ANDYETH już teraz!

Prognoza ceny ANDYETH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ANDYETH? Nasza strona z prognozami cen ANDYETH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ANDYETH już teraz!

