Tokenomika analoS (ANALOS) Odkryj kluczowe informacje o analoS (ANALOS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o analoS (ANALOS) Grab your ANALOS and moonwalk to the moon - It’s the only way to go forward. Grab your ANALOS and moonwalk to the moon - It’s the only way to go forward. Oficjalna strona internetowa: https://www.analos.meme/ Block Explorer: https://solscan.io/token/7iT1GRYYhEop2nV1dyCwK2MGyLmPHq47WhPGSwiqcUg5 Kup ANALOS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa analoS (ANALOS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla analoS (ANALOS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 345.39K $ 345.39K $ 345.39K Całkowita podaż: $ 99.98B $ 99.98B $ 99.98B Podaż w obiegu: $ 82.08B $ 82.08B $ 82.08B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 420.72K $ 420.72K $ 420.72K Historyczne maksimum: $ 0.0023 $ 0.0023 $ 0.0023 Historyczne minimum: $ 0.000001860066489134 $ 0.000001860066489134 $ 0.000001860066489134 Aktualna cena: $ 0.000004208 $ 0.000004208 $ 0.000004208 Dowiedz się więcej o cenie analoS (ANALOS)

Tokenomika analoS (ANALOS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki analoS (ANALOS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ANALOS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ANALOS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszANALOS tokenomikę, poznaj cenę tokena ANALOSna żywo!

Jak kupić ANALOS Chcesz dodać analoS (ANALOS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ANALOS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ANALOS na MEXC już teraz!

Historia ceny analoS (ANALOS) Analiza historii ceny ANALOS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ANALOS już teraz!

Prognoza ceny ANALOS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ANALOS? Nasza strona z prognozami cen ANALOS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ANALOS już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!