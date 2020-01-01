Tokenomika analoS (ANALOS)

Odkryj kluczowe informacje o analoS (ANALOS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o analoS (ANALOS)

Grab your ANALOS and moonwalk to the moon - It’s the only way to go forward.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.analos.meme/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/7iT1GRYYhEop2nV1dyCwK2MGyLmPHq47WhPGSwiqcUg5

Tokenomika i analiza cenowa analoS (ANALOS)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla analoS (ANALOS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 345.39K
$ 345.39K
Całkowita podaż:
$ 99.98B
$ 99.98B
Podaż w obiegu:
$ 82.08B
$ 82.08B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 420.72K
$ 420.72K
Historyczne maksimum:
$ 0.0023
$ 0.0023
Historyczne minimum:
$ 0.000001860066489134
$ 0.000001860066489134
Aktualna cena:
$ 0.000004208
$ 0.000004208

Tokenomika analoS (ANALOS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki analoS (ANALOS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ANALOS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ANALOS.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszANALOS tokenomikę, poznaj cenę tokena ANALOSna żywo!

Jak kupić ANALOS

Chcesz dodać analoS (ANALOS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ANALOS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny analoS (ANALOS)

Analiza historii ceny ANALOS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny ANALOS

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ANALOS? Nasza strona z prognozami cen ANALOS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.