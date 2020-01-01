Tokenomika Amp (AMP) Odkryj kluczowe informacje o Amp (AMP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Amp (AMP) Amp is a universal collateral token designed to facilitate fast and efficient transfers for any real-world application. Amp is a universal collateral token designed to facilitate fast and efficient transfers for any real-world application. Oficjalna strona internetowa: https://amp.xyz Biała księga: https://4079620000-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbUyUOpvS5Hnfel4aMnVz%2Fuploads%2F8ZKNS6MmVMUQaiN2BidF%2FAmp%20Whitepaper.pdf?alt=media&token=66f22011-0b4c-42d7-8a2c-17eaea145ee1 Block Explorer: https://solscan.io/token/D559HwgjYGDYsXpmFUKxhFTEwutvS9sya1kXiyCVogCV Kup AMP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Amp (AMP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Amp (AMP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 264.39M $ 264.39M $ 264.39M Całkowita podaż: $ 99.72B $ 99.72B $ 99.72B Podaż w obiegu: $ 84.28B $ 84.28B $ 84.28B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 313.70M $ 313.70M $ 313.70M Historyczne maksimum: $ 0.023756 $ 0.023756 $ 0.023756 Historyczne minimum: $ 0.00079463 $ 0.00079463 $ 0.00079463 Aktualna cena: $ 0.003137 $ 0.003137 $ 0.003137 Dowiedz się więcej o cenie Amp (AMP)

Tokenomika Amp (AMP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Amp (AMP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AMP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AMP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAMP tokenomikę, poznaj cenę tokena AMPna żywo!

Jak kupić AMP Chcesz dodać Amp (AMP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AMP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AMP na MEXC już teraz!

Historia ceny Amp (AMP) Analiza historii ceny AMP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AMP już teraz!

Prognoza ceny AMP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AMP? Nasza strona z prognozami cen AMP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AMP już teraz!

