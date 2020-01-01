Tokenomika Project Ailey (ALE) Odkryj kluczowe informacje o Project Ailey (ALE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Project Ailey (ALE) Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey's appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth. Oficjalna strona internetowa: https://myailey.com/ Biała księga: https://project-ailey.gitbook.io/project-ailey Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9dCE13E71B11eb5Df66ca269bD657696587Fd4E2 Kup ALE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Project Ailey (ALE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Project Ailey (ALE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 200.74M $ 200.74M $ 200.74M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 392.92M $ 392.92M $ 392.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 510.90M $ 510.90M $ 510.90M Historyczne maksimum: $ 0.5873 $ 0.5873 $ 0.5873 Historyczne minimum: $ 0.10889296506695555 $ 0.10889296506695555 $ 0.10889296506695555 Aktualna cena: $ 0.5109 $ 0.5109 $ 0.5109 Dowiedz się więcej o cenie Project Ailey (ALE)

Tokenomika Project Ailey (ALE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Project Ailey (ALE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ALE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszALE tokenomikę, poznaj cenę tokena ALEna żywo!

Jak kupić ALE Chcesz dodać Project Ailey (ALE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ALE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ALE na MEXC już teraz!

Historia ceny Project Ailey (ALE) Analiza historii ceny ALE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ALE już teraz!

Prognoza ceny ALE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ALE? Nasza strona z prognozami cen ALE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ALE już teraz!

