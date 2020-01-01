Tokenomika AIPAD (AIPAD) Odkryj kluczowe informacje o AIPAD (AIPAD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AIPAD (AIPAD) AIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing. AIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing. Oficjalna strona internetowa: https://www.aipad.tech/ Biała księga: https://aipad-1.gitbook.io/aipad/leaderboard-tier-system Block Explorer: https://blockscan.com/address/0xe55d97a97ae6a17706ee281486e98a84095d8aaf Kup AIPAD teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AIPAD (AIPAD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AIPAD (AIPAD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Całkowita podaż: $ 199.05M $ 199.05M $ 199.05M Podaż w obiegu: $ 194.29M $ 194.29M $ 194.29M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Historyczne maksimum: $ 0.28807 $ 0.28807 $ 0.28807 Historyczne minimum: $ 0.00787151576235432 $ 0.00787151576235432 $ 0.00787151576235432 Aktualna cena: $ 0.01029 $ 0.01029 $ 0.01029 Dowiedz się więcej o cenie AIPAD (AIPAD)

Tokenomika AIPAD (AIPAD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AIPAD (AIPAD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AIPAD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIPAD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAIPAD tokenomikę, poznaj cenę tokena AIPADna żywo!

Historia ceny AIPAD (AIPAD) Analiza historii ceny AIPAD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AIPAD już teraz!

Prognoza ceny AIPAD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AIPAD? Nasza strona z prognozami cen AIPAD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AIPAD już teraz!

