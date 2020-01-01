Tokenomika AIPAD (AIPAD)

Odkryj kluczowe informacje o AIPAD (AIPAD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o AIPAD (AIPAD)

AIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing.

https://www.aipad.tech/
https://aipad-1.gitbook.io/aipad/leaderboard-tier-system
https://blockscan.com/address/0xe55d97a97ae6a17706ee281486e98a84095d8aaf

Tokenomika i analiza cenowa AIPAD (AIPAD)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AIPAD (AIPAD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 2.00M
Całkowita podaż:
$ 199.05M
Podaż w obiegu:
$ 194.29M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 2.06M
Historyczne maksimum:
$ 0.28807
Historyczne minimum:
$ 0.00787151576235432
Aktualna cena:
$ 0.01029
Tokenomika AIPAD (AIPAD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki AIPAD (AIPAD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów AIPAD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIPAD.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszAIPAD tokenomikę, poznaj cenę tokena AIPADna żywo!

Jak kupić AIPAD

Chcesz dodać AIPAD (AIPAD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AIPAD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny AIPAD (AIPAD)

Analiza historii ceny AIPAD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny AIPAD

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AIPAD? Nasza strona z prognozami cen AIPAD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.