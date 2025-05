AIPAD

AIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing.

NazwaAIPAD

PozycjaNo.1721

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.01%

Podaż w obiegu193,253,443.5256508

Maksymalna podaż200,000,000

Całkowita podaż199,049,334.2921128

Wskaźnik obrotu0.9662%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum1.3174977731025719,2023-03-01

Najniższa cena0.009405113660411248,2025-05-30

Publiczny blockchainBSC

Sektor

Media społecznościowe

