Informacje o AIntivirus (AINTI) The cryptocurrency issued on behalf of the founder of McAfee The cryptocurrency issued on behalf of the founder of McAfee Oficjalna strona internetowa: https://www.aintivirus.ai/ Biała księga: https://www.aintivirus.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BAezfVmia8UYLt4rst6PCU4dvL2i2qHzqn4wGhytpNJW Kup AINTI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AIntivirus (AINTI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AIntivirus (AINTI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 92.14M $ 92.14M $ 92.14M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.86M $ 2.86M $ 2.86M Historyczne maksimum: $ 0.8999 $ 0.8999 $ 0.8999 Historyczne minimum: $ 0.012340955733738045 $ 0.012340955733738045 $ 0.012340955733738045 Aktualna cena: $ 0.02856 $ 0.02856 $ 0.02856 Dowiedz się więcej o cenie AIntivirus (AINTI)

Tokenomika AIntivirus (AINTI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AIntivirus (AINTI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AINTI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AINTI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAINTI tokenomikę, poznaj cenę tokena AINTIna żywo!

Jak kupić AINTI Chcesz dodać AIntivirus (AINTI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AINTI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AINTI na MEXC już teraz!

Historia ceny AIntivirus (AINTI) Analiza historii ceny AINTI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AINTI już teraz!

Prognoza ceny AINTI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AINTI? Nasza strona z prognozami cen AINTI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AINTI już teraz!

