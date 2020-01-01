Tokenomika AICOIN (AICOIN) Odkryj kluczowe informacje o AICOIN (AICOIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AICOIN (AICOIN) Artificial Intelligence is the future. Everyone knows that. Imagine a way to get exposure to all of Artificial Intelligence with one ticker. The ticker is $AI. $AI will be historic. There's no need for fancy whitepapers and complicated technology when the tech speaks for itself with the ticker $AI. Be a part of the revolution and join $AI. Please note that the same name exists for this project, this cryptocurrency's contract address is: https://solscan.io/token/99ouK5YUK3JPGCPX9joNtHsMU7NPpU7w91JN4kdQ97po , please be careful to distinguish. Oficjalna strona internetowa: https://theaicoin.io/ Kup AICOIN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AICOIN (AICOIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AICOIN (AICOIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: -- -- -- Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: -- -- -- Dowiedz się więcej o cenie AICOIN (AICOIN)

Tokenomika AICOIN (AICOIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AICOIN (AICOIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AICOIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AICOIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAICOIN tokenomikę, poznaj cenę tokena AICOINna żywo!

Jak kupić AICOIN Chcesz dodać AICOIN (AICOIN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AICOIN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AICOIN na MEXC już teraz!

Historia ceny AICOIN (AICOIN) Analiza historii ceny AICOIN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AICOIN już teraz!

Prognoza ceny AICOIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AICOIN? Nasza strona z prognozami cen AICOIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AICOIN już teraz!

