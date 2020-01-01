Tokenomika AICODE (AICODE) Odkryj kluczowe informacje o AICODE (AICODE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

AICODE is the only code that drives the operation of the ArbCity. Code is to AI what oil is to industry. AICODE will be applied to all aspects of AICode AI: NFT acquisition, application's value and revenue distribution in AIFI, governance, etc.

Oficjalna strona internetowa: https://arbdoge.ai/
Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x7C8a1A80FDd00C9Cccd6EbD573E9EcB49BFa2a59

Tokenomika i analiza cenowa AICODE (AICODE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AICODE (AICODE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 125.94K $ 125.94K $ 125.94K Historyczne maksimum: $ 172.95 $ 172.95 $ 172.95 Historyczne minimum: $ 0.12697583044226263 $ 0.12697583044226263 $ 0.12697583044226263 Aktualna cena: $ 0.1228 $ 0.1228 $ 0.1228 Dowiedz się więcej o cenie AICODE (AICODE)

Tokenomika AICODE (AICODE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AICODE (AICODE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AICODE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AICODE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAICODE tokenomikę, poznaj cenę tokena AICODEna żywo!

Historia ceny AICODE (AICODE) Analiza historii ceny AICODE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AICODE już teraz!

Prognoza ceny AICODE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AICODE? Nasza strona z prognozami cen AICODE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AICODE już teraz!

