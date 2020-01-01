Tokenomika AI COMPANIONS (AIC)

Odkryj kluczowe informacje o AI COMPANIONS (AIC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o AI COMPANIONS (AIC)

AI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi.

Oficjalna strona internetowa:
https://aivcompanions.com/
Biała księga:
https://aivcompanions.com/AIC_Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xbe6ad1eb9876cf3d3f9b85feecfb400298e80143

Tokenomika i analiza cenowa AI COMPANIONS (AIC)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AI COMPANIONS (AIC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 249.32M
Całkowita podaż:
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 750.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 332.42M
Historyczne maksimum:
$ 0.569
Historyczne minimum:
$ 0.017493720608467617
Aktualna cena:
$ 0.332423
Tokenomika AI COMPANIONS (AIC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki AI COMPANIONS (AIC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów AIC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIC.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszAIC tokenomikę, poznaj cenę tokena AICna żywo!

Historia ceny AI COMPANIONS (AIC)

Analiza historii ceny AIC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny AIC

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AIC? Nasza strona z prognozami cen AIC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.