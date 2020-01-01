Tokenomika AI COMPANIONS (AIC) Odkryj kluczowe informacje o AI COMPANIONS (AIC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AI COMPANIONS (AIC) AI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi. AI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi. Oficjalna strona internetowa: https://aivcompanions.com/ Biała księga: https://aivcompanions.com/AIC_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xbe6ad1eb9876cf3d3f9b85feecfb400298e80143 Kup AIC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AI COMPANIONS (AIC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AI COMPANIONS (AIC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 249.32M $ 249.32M $ 249.32M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 332.42M $ 332.42M $ 332.42M Historyczne maksimum: $ 0.569 $ 0.569 $ 0.569 Historyczne minimum: $ 0.017493720608467617 $ 0.017493720608467617 $ 0.017493720608467617 Aktualna cena: $ 0.332423 $ 0.332423 $ 0.332423 Dowiedz się więcej o cenie AI COMPANIONS (AIC)

Tokenomika AI COMPANIONS (AIC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AI COMPANIONS (AIC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AIC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAIC tokenomikę, poznaj cenę tokena AICna żywo!

Jak kupić AIC Chcesz dodać AI COMPANIONS (AIC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AIC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AIC na MEXC już teraz!

Historia ceny AI COMPANIONS (AIC) Analiza historii ceny AIC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AIC już teraz!

Prognoza ceny AIC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AIC? Nasza strona z prognozami cen AIC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AIC już teraz!

