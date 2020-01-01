Tokenomika Arsenal Fan Token (AFC) Odkryj kluczowe informacje o Arsenal Fan Token (AFC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Arsenal Fan Token (AFC) Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans. Oficjalna strona internetowa: https://www.arsenal.com/news/afc-fan-token-everything-you-need-know Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0x1d4343d35f0E0e14C14115876D01dEAa4792550b

Tokenomika i analiza cenowa Arsenal Fan Token (AFC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Arsenal Fan Token (AFC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Całkowita podaż: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Podaż w obiegu: $ 9.57M $ 9.57M $ 9.57M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.73M $ 14.73M $ 14.73M Historyczne maksimum: $ 5.95 $ 5.95 $ 5.95 Historyczne minimum: $ 0.3127281881382334 $ 0.3127281881382334 $ 0.3127281881382334 Aktualna cena: $ 0.3682 $ 0.3682 $ 0.3682 Dowiedz się więcej o cenie Arsenal Fan Token (AFC)

Tokenomika Arsenal Fan Token (AFC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Arsenal Fan Token (AFC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AFC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AFC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAFC tokenomikę, poznaj cenę tokena AFCna żywo!

Historia ceny Arsenal Fan Token (AFC) Analiza historii ceny AFC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AFC już teraz!

Prognoza ceny AFC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AFC? Nasza strona z prognozami cen AFC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AFC już teraz!

