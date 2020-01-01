Tokenomika Aevo (AEVO) Odkryj kluczowe informacje o Aevo (AEVO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Aevo (AEVO) Aevo is a decentralized derivatives exchange platform, focused on options and perpetual trading. The DEX runs on Aevo L2, an Ethereum roll-up based on the OP Stack. Aevo is a decentralized derivatives exchange platform, focused on options and perpetual trading. The DEX runs on Aevo L2, an Ethereum roll-up based on the OP Stack. Oficjalna strona internetowa: https://www.aevo.xyz/ Biała księga: https://docs.aevo.xyz Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xB528edBef013aff855ac3c50b381f253aF13b997 Kup AEVO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Aevo (AEVO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aevo (AEVO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 93.52M $ 93.52M $ 93.52M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 914.49M $ 914.49M $ 914.49M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 102.26M $ 102.26M $ 102.26M Historyczne maksimum: $ 4.3 $ 4.3 $ 4.3 Historyczne minimum: $ 0.0672987303268713 $ 0.0672987303268713 $ 0.0672987303268713 Aktualna cena: $ 0.10226 $ 0.10226 $ 0.10226 Dowiedz się więcej o cenie Aevo (AEVO)

Tokenomika Aevo (AEVO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aevo (AEVO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AEVO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AEVO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAEVO tokenomikę, poznaj cenę tokena AEVOna żywo!

Jak kupić AEVO Chcesz dodać Aevo (AEVO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AEVO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AEVO na MEXC już teraz!

Historia ceny Aevo (AEVO) Analiza historii ceny AEVO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AEVO już teraz!

Prognoza ceny AEVO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AEVO? Nasza strona z prognozami cen AEVO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AEVO już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!