Tokenomika AERGO (AERGO) Odkryj kluczowe informacje o AERGO (AERGO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AERGO (AERGO) Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem. Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://www.aergo.io/ Biała księga: https://paper.aergo.io/AERGO_Whitepaper_v5.2.pdf Block Explorer: https://mainnet.aergoscan.io/ Kup AERGO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AERGO (AERGO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AERGO (AERGO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 47.54M $ 47.54M $ 47.54M Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 485.00M $ 485.00M $ 485.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 49.02M $ 49.02M $ 49.02M Historyczne maksimum: $ 0.72092 $ 0.72092 $ 0.72092 Historyczne minimum: $ 0.0161023174991 $ 0.0161023174991 $ 0.0161023174991 Aktualna cena: $ 0.09803 $ 0.09803 $ 0.09803 Dowiedz się więcej o cenie AERGO (AERGO)

Tokenomika AERGO (AERGO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AERGO (AERGO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AERGO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AERGO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAERGO tokenomikę, poznaj cenę tokena AERGOna żywo!

Jak kupić AERGO Chcesz dodać AERGO (AERGO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AERGO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AERGO na MEXC już teraz!

Historia ceny AERGO (AERGO) Analiza historii ceny AERGO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AERGO już teraz!

Prognoza ceny AERGO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AERGO? Nasza strona z prognozami cen AERGO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AERGO już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!