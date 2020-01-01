Tokenomika ABBC Coin (ABBC) Odkryj kluczowe informacje o ABBC Coin (ABBC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ABBC Coin (ABBC) ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users. ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users. Oficjalna strona internetowa: https://abbccoin.com/ Biała księga: https://abbccoin.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://e.abbcnet.io/ Kup ABBC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ABBC Coin (ABBC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ABBC Coin (ABBC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.27M $ 6.27M $ 6.27M Całkowita podaż: $ 907.22M $ 907.22M $ 907.22M Podaż w obiegu: $ 905.30M $ 905.30M $ 905.30M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.49M $ 8.49M $ 8.49M Historyczne maksimum: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Historyczne minimum: $ 0.000710730004387872 $ 0.000710730004387872 $ 0.000710730004387872 Aktualna cena: $ 0.00693 $ 0.00693 $ 0.00693 Dowiedz się więcej o cenie ABBC Coin (ABBC)

Tokenomika ABBC Coin (ABBC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ABBC Coin (ABBC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ABBC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ABBC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszABBC tokenomikę, poznaj cenę tokena ABBCna żywo!

