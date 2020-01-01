Tokenomika ABBC Coin (ABBC)

Odkryj kluczowe informacje o ABBC Coin (ABBC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o ABBC Coin (ABBC)

ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.

Oficjalna strona internetowa:
https://abbccoin.com/
Biała księga:
https://abbccoin.com/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://e.abbcnet.io/

Tokenomika i analiza cenowa ABBC Coin (ABBC)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ABBC Coin (ABBC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 6.27M
$ 6.27M$ 6.27M
Całkowita podaż:
$ 907.22M
$ 907.22M$ 907.22M
Podaż w obiegu:
$ 905.30M
$ 905.30M$ 905.30M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 8.49M
$ 8.49M$ 8.49M
Historyczne maksimum:
$ 0.39
$ 0.39$ 0.39
Historyczne minimum:
$ 0.000710730004387872
$ 0.000710730004387872$ 0.000710730004387872
Aktualna cena:
$ 0.00693
$ 0.00693$ 0.00693

Tokenomika ABBC Coin (ABBC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki ABBC Coin (ABBC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ABBC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ABBC.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszABBC tokenomikę, poznaj cenę tokena ABBCna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.