Tokenomika Ancient8 (A8) Odkryj kluczowe informacje o Ancient8 (A8), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ancient8 (A8) Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally. Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally. Oficjalna strona internetowa: https://ancient8.gg Biała księga: https://docs.ancient8.gg/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3E5A19c91266aD8cE2477B91585d1856B84062dF Kup A8 teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Ancient8 (A8) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ancient8 (A8), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 35.54M $ 35.54M $ 35.54M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 372.18M $ 372.18M $ 372.18M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 95.50M $ 95.50M $ 95.50M Historyczne maksimum: $ 0.49563 $ 0.49563 $ 0.49563 Historyczne minimum: $ 0.061919935797642725 $ 0.061919935797642725 $ 0.061919935797642725 Aktualna cena: $ 0.0955 $ 0.0955 $ 0.0955 Dowiedz się więcej o cenie Ancient8 (A8)

Tokenomika Ancient8 (A8): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ancient8 (A8) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów A8, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów A8. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszA8 tokenomikę, poznaj cenę tokena A8na żywo!

Jak kupić A8 Chcesz dodać Ancient8 (A8) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu A8, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować A8 na MEXC już teraz!

Historia ceny Ancient8 (A8) Analiza historii ceny A8 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny A8 już teraz!

Prognoza ceny A8 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać A8? Nasza strona z prognozami cen A8 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena A8 już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

