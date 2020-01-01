Poznaj tokenomikę 888 (888) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena 888, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę 888 (888) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena 888, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / 888 (888) / Tokenomika / Tokenomika 888 (888) Odkryj kluczowe informacje o 888 (888), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o 888 (888) 888 is a heaven-sent cryptocurrency that harnesses the divine powers of the number 8. The project launched in November 2024, without a presale and with 100% of tokens available to trade. Paired with a hefty dev-provided SOL liquidity pool, 888 launched as one of the biggest ‘for the people’ cryptocurrencies on the Solana network. The main goal of the project is draw on the angelic and spiritual essence of its name, in order to elevate its population of holders to heaven…all whilst achieving its destiny of an $888 valuation. Community is king across all religions and cults, which is why 888 hosts various features for eliciting maximum 'belonging' amongst holders, including a completely democratised and fair token launch, accessibility across various decentralised crypto exchanges (DEXs), a relentless meme movement revolving around its cartoon mascot, and even a free meme creator on its website. Oficjalna strona internetowa: https://888.meme/ Kapitalizacja rynkowa: $ 760.41K $ 760.41K $ 760.41K Całkowita podaż: $ 88.85M $ 88.85M $ 88.85M Podaż w obiegu: $ 88.85M $ 88.85M $ 88.85M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 760.41K $ 760.41K $ 760.41K Historyczne maksimum: $ 0.24719 $ 0.24719 $ 0.24719 Historyczne minimum: $ 0.00531972 $ 0.00531972 $ 0.00531972 Aktualna cena: $ 0.00854526 $ 0.00854526 $ 0.00854526 Dowiedz się więcej o cenie 888 (888) Tokenomika 888 (888): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki 888 (888) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów 888, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów 888. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz888 tokenomikę, poznaj cenę tokena 888na żywo! Prognoza ceny 888 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać 888? Nasza strona z prognozami cen 888 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena 888 już teraz! 