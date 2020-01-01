Poznaj tokenomikę 8008 (8008) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena 8008, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę 8008 (8008) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena 8008, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o 8008 (8008) Remember typing 8008 on your calculator and laughing like a kid? We're bringing that nostalgic fun to crypto with 8008—a memecoin for those who love humor, nostalgia, and a little mischief. No overhyped promises, no unrealistic claims—just a token built around the love for boobs, community, and celebrating the simple joy of nostalgic memories. Join us and hold your 8008! The only token coded since 3rd grade. Oficjalna strona internetowa: https://8008sol.com Tokenomika i analiza cenowa 8008 (8008) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla 8008 (8008), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 25.38K Całkowita podaż: $ 999.18M Podaż w obiegu: $ 999.18M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.38K Historyczne maksimum: $ 0.00196865 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika 8008 (8008): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki 8008 (8008) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów 8008, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów 8008. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz8008 tokenomikę, poznaj cenę tokena 8008na żywo! Prognoza ceny 8008 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać 8008? Nasza strona z prognozami cen 8008 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena 8008 już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.