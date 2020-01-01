Tokenomika 5ire (5IRE) Odkryj kluczowe informacje o 5ire (5IRE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o 5ire (5IRE) 5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards. 5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards. Oficjalna strona internetowa: https://5ire.org/ Biała księga: https://docs.5ire.org/ Block Explorer: https://explorer.5ire.network Kup 5IRE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa 5ire (5IRE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla 5ire (5IRE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Całkowita podaż: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Podaż w obiegu: $ 1.46B $ 1.46B $ 1.46B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Historyczne maksimum: $ 0.4735 $ 0.4735 $ 0.4735 Historyczne minimum: $ 0.000312200594146269 $ 0.000312200594146269 $ 0.000312200594146269 Aktualna cena: $ 0.0010016 $ 0.0010016 $ 0.0010016 Dowiedz się więcej o cenie 5ire (5IRE)

Tokenomika 5ire (5IRE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki 5ire (5IRE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów 5IRE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów 5IRE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz5IRE tokenomikę, poznaj cenę tokena 5IREna żywo!

Jak kupić 5IRE Chcesz dodać 5ire (5IRE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu 5IRE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować 5IRE na MEXC już teraz!

Historia ceny 5ire (5IRE) Analiza historii ceny 5IRE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny 5IRE już teraz!

Prognoza ceny 5IRE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać 5IRE? Nasza strona z prognozami cen 5IRE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena 5IRE już teraz!

