Giełda MEXC / Cena krypto / 42069COIN (42069COIN) / Tokenomika / Tokenomika 42069COIN (42069COIN) Odkryj kluczowe informacje o 42069COIN (42069COIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o 42069COIN (42069COIN) The Ultimate Meme-coin - This is a meme coin based around developing a strong community day by day. This is a long term token. - The community has idea's to use RWA and tie it into the token down the line. It is also based around the Holiday 4.20 which happens to be a Holiday this year, but tied closely to ELON Musk (since he was born 69 days after 4.20). Backed by KOL's, formed by Degens. The community as in WE have set the bar high to achieve. Oficjalna strona internetowa: https://www.42069coin.xyz/ Kup 42069COIN teraz! Tokenomika i analiza cenowa 42069COIN (42069COIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla 42069COIN (42069COIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.08K Całkowita podaż: $ 999.66M Podaż w obiegu: $ 999.66M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.08K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie 42069COIN (42069COIN) Tokenomika 42069COIN (42069COIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki 42069COIN (42069COIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów 42069COIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów 42069COIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz42069COIN tokenomikę, poznaj cenę tokena 42069COINna żywo! Prognoza ceny 42069COIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać 42069COIN? Nasza strona z prognozami cen 42069COIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena 42069COIN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.