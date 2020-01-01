Tokenomika 3ULL (3ULL) Odkryj kluczowe informacje o 3ULL (3ULL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o 3ULL (3ULL) PLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly. PLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly. Oficjalna strona internetowa: https://playa3ull.games Biała księga: https://playa3ull.games/WHITEPAPER_PLAYA3ULL_GAMES.pdf Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0xa77e70d0af1ac7ff86726740db1bd065c3566937 Kup 3ULL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa 3ULL (3ULL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla 3ULL (3ULL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.01M $ 9.01M $ 9.01M Całkowita podaż: $ 15.59B $ 15.59B $ 15.59B Podaż w obiegu: $ 14.49B $ 14.49B $ 14.49B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 31.11M $ 31.11M $ 31.11M Historyczne maksimum: $ 0.0112001 $ 0.0112001 $ 0.0112001 Historyczne minimum: $ 0.000275923973430748 $ 0.000275923973430748 $ 0.000275923973430748 Aktualna cena: $ 0.0006222 $ 0.0006222 $ 0.0006222 Dowiedz się więcej o cenie 3ULL (3ULL)

Tokenomika 3ULL (3ULL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki 3ULL (3ULL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów 3ULL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów 3ULL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz3ULL tokenomikę, poznaj cenę tokena 3ULLna żywo!

Jak kupić 3ULL Chcesz dodać 3ULL (3ULL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu 3ULL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować 3ULL na MEXC już teraz!

Historia ceny 3ULL (3ULL) Analiza historii ceny 3ULL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny 3ULL już teraz!

Prognoza ceny 3ULL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać 3ULL? Nasza strona z prognozami cen 3ULL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena 3ULL już teraz!

