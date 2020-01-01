Tokenomika 3ULL (3ULL)

Tokenomika 3ULL (3ULL)

Odkryj kluczowe informacje o 3ULL (3ULL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o 3ULL (3ULL)

PLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly.

Oficjalna strona internetowa:
https://playa3ull.games
Biała księga:
https://playa3ull.games/WHITEPAPER_PLAYA3ULL_GAMES.pdf
Block Explorer:
https://snowtrace.io/token/0xa77e70d0af1ac7ff86726740db1bd065c3566937

Tokenomika i analiza cenowa 3ULL (3ULL)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla 3ULL (3ULL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 9.01M
Całkowita podaż:
$ 15.59B
Podaż w obiegu:
$ 14.49B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 31.11M
Historyczne maksimum:
$ 0.0112001
Historyczne minimum:
$ 0.000275923973430748
Aktualna cena:
$ 0.0006222
Tokenomika 3ULL (3ULL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki 3ULL (3ULL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów 3ULL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów 3ULL.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumiesz3ULL tokenomikę, poznaj cenę tokena 3ULLna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.