Informacje o 1INCH (1INCH) The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit. Oficjalna strona internetowa: https://1inch.linktr.sh/ Biała księga: https://1inch.linktr.sh/documentation Block Explorer: https://solscan.io/token/AjkPkq3nsyDe1yKcbyZT7N4aK4Evv9om9tzhQD3wsRC

Tokenomika i analiza cenowa 1INCH (1INCH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla 1INCH (1INCH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 326.12M $ 326.12M $ 326.12M Całkowita podaż: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Podaż w obiegu: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 349.95M $ 349.95M $ 349.95M Historyczne maksimum: $ 8.3 $ 8.3 $ 8.3 Historyczne minimum: $ 0.1494993160665512 $ 0.1494993160665512 $ 0.1494993160665512 Aktualna cena: $ 0.2333 $ 0.2333 $ 0.2333 Dowiedz się więcej o cenie 1INCH (1INCH)

Tokenomika 1INCH (1INCH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki 1INCH (1INCH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów 1INCH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów 1INCH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz1INCH tokenomikę, poznaj cenę tokena 1INCHna żywo!

Historia ceny 1INCH (1INCH) Analiza historii ceny 1INCH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny 1INCH już teraz!

Prognoza ceny 1INCH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać 1INCH? Nasza strona z prognozami cen 1INCH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena 1INCH już teraz!

