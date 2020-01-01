Tokenomika 0xsim by Virtuals (SAGE)

Tokenomika 0xsim by Virtuals (SAGE)

Odkryj kluczowe informacje o 0xsim by Virtuals (SAGE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o 0xsim by Virtuals (SAGE)

Your AI-powered key to navigating crypto with confidence: 0xsim.ai. We deliver real-time market analytics, deep token insights, and intelligent AI analysis across all major EVM networks and Solana.

Easily understand the market with clear charts, volume data, and trend analysis. Our AI, uniquely trained on comprehensive token data, provides actionable insights, putting expert analysis at your fingertips.

Trade smarter with our upcoming limitless limit orders, allowing you to trigger trades based on virtually any future event you can describe – quantitative or qualitative.

Utilizing reliable 0xv2 for EVM and Jupiter for Solana, 0xsim.ai makes sophisticated crypto tools accessible through the power of AI. Visit terminal.0xsim.ai to get started!

Oficjalna strona internetowa:
https://0xsim.ai
Biała księga:
https://0xsim.ai/changelog

Tokenomika i analiza cenowa 0xsim by Virtuals (SAGE)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla 0xsim by Virtuals (SAGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 1.72M
Całkowita podaż:
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 1.00B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 1.72M
Historyczne maksimum:
$ 0.00919017
Historyczne minimum:
$ 0.00042127
Aktualna cena:
$ 0.00171636
Tokenomika 0xsim by Virtuals (SAGE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki 0xsim by Virtuals (SAGE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SAGE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SAGE.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSAGE tokenomikę, poznaj cenę tokena SAGEna żywo!

Prognoza ceny SAGE

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SAGE? Nasza strona z prognozami cen SAGE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.