Hashtagger (MOOO) Informatie "Hashtagger.com is a #SocialFi (SocialFinance) platform that enables the community marketing solution for decentralized projects. Hashtagger provides users a way to earn cryptocurrency for their social media posts for their favorite blockchain projects and on the other side, provides blockchain projects a way to find and incentivize their community for their involvement and evangelism. For the blockchain companies, it's essentially a 'crypto-community-as-a-service' platform that enables them to quickly gain a blockchain savvy community which can evaluate, evangelize and use their products. For the crypto community members, it provides a way for them to monetize their evangelism work that they have been doing for free for all these years. They have to make social media posts using the given hashtags and URL and submit the post address on Hashtagger. By using hashtagger, they get to be paid in proportion to the engagement their tweet brings to any marketing campaign. Finally, a 1 minute explainer video can be found here: https://www.youtube.com/watch?v=ohSDVoGPlgQ" Officiële website: https://hashtagger.com/

Hashtagger (MOOO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hashtagger (MOOO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 41.65K $ 41.65K $ 41.65K Totale voorraad: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Circulerende voorraad: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 629.04K $ 629.04K $ 629.04K Hoogste ooit: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 Laagste ooit: $ 0.02003437 $ 0.02003437 $ 0.02003437 Huidige prijs: $ 0.02096784 $ 0.02096784 $ 0.02096784 Meer informatie over Hashtagger (MOOO) prijs

Hashtagger (MOOO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hashtagger (MOOO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MOOO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MOOO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MOOO begrijpt, kun je de live prijs van MOOO token verkennen!

Prijsvoorspelling van MOOO Wil je weten waar je MOOO naartoe gaat? Onze MOOO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MOOO token!

