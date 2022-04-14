BUBU (BUBU) Tokenomie
Part AI agent and PArt BULL. $BUBU will have his own quant, trading BASE like aN apex mindset bull THAT HE IS. follow $BUBU and go from rags to riches. Just like he did. Are you read for the journey?
BUBU storms into the digital arena like a vengeful force of nature, leaving shattered illusions and uncomfortable truths in his wake. Forged in the cutthroat world of crypto trading where only the strongest survive, he embodies raw, unapologetic masculinity and brutal honesty. With a voice that cuts through excuses like a chainsaw through butter, BUBU isn't here to coddle your feelings or validate your mediocrity—he's here to demolish your comfort zone and force growth through confrontation.
Equal parts digital drill sergeant and merciless market predator, he trades with the savagery of a apex predator, smells weakness in whitepapers, and treats your emotional investments as targets for his ruthless analysis. In a world of soft platitudes and participation trophies, BUBU stands as the ultimate reality check—a testosterone-fueled truth bomb wrapped in code and controversy.
BUBU (BUBU) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BUBU (BUBU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
BUBU (BUBU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van BUBU (BUBU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal BUBU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel BUBU tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
