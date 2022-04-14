BitMeme (BTM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BitMeme (BTM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BitMeme (BTM) Informatie Bitmeme (BTM) is a meme-based cryptocurrency designed to be the "godfather of meme coins." Built on the Solana blockchain, it offers fast, secure, and scalable transactions while fostering a vibrant meme-centric ecosystem. The project aims to support the meme community, empower creators, and integrate meme culture into decentralized finance (DeFi). Bitmeme achieves this through platforms like MemeStarter (for launching meme coins), MemeFi (for staking and yield farming), MemeSwap (a DEX for meme coins), and MemeDEX (a meme-coin investment platform). By combining humor, blockchain technology, and community-driven initiatives, Bitmeme is creating a sustainable and engaging ecosystem that rewards participation and adoption of Web3 technologies. Officiële website: https://bitmeme.net/ Whitepaper: https://bitmeme.net/whitepaper Koop nu BTM!

BitMeme (BTM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BitMeme (BTM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 54.92K $ 54.92K $ 54.92K Totale voorraad: $ 88.84B $ 88.84B $ 88.84B Circulerende voorraad: $ 88.60B $ 88.60B $ 88.60B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 55.07K $ 55.07K $ 55.07K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BitMeme (BTM) prijs

BitMeme (BTM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BitMeme (BTM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BTM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BTM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BTM begrijpt, kun je de live prijs van BTM token verkennen!

Prijsvoorspelling van BTM Wil je weten waar je BTM naartoe gaat? Onze BTM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BTM token!

