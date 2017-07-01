Tezos (XTZ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tezos (XTZ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tezos (XTZ) Informatie Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself. Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself. Officiële website: https://www.tezos.com/ Whitepaper: https://tezos.com/whitepaper.pdf Block explorer: https://tzstats.com/

Tezos (XTZ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tezos (XTZ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 738.51M $ 738.51M $ 738.51M Totale voorraad: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Circulerende voorraad: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 752.49M $ 752.49M $ 752.49M Hoogste ooit: $ 9.17021 $ 9.17021 $ 9.17021 Laagste ooit: $ 0.314631309952 $ 0.314631309952 $ 0.314631309952 Huidige prijs: $ 0.6971 $ 0.6971 $ 0.6971 Meer informatie over Tezos (XTZ) prijs

Tezos (XTZ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tezos (XTZ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XTZ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XTZ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XTZ begrijpt, kun je de live prijs van XTZ token verkennen!

Tezos (XTZ) Prijsgeschiedenis Door de XTZ prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de XTZ prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van XTZ Wil je weten waar je XTZ naartoe gaat? Onze XTZ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XTZ token!

