Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

NaamXTZ

PositieNo.104

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)2,74%

Circulerende voorraad1 045 466 033,006009

Maximale voorraad∞

Totale voorraad1 065 589 919,207855

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2017-07-01 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0,47 USDT

Hoogste prijs ooit9.175448161770554,2021-10-04

Laagste prijs0.314631309952,2018-12-07

Publieke blockchainXTZ

